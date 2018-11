“Identiteitskaart, rijbewijs en samenlevingscontracten worden fors duurder” Kruishoutemnaar draait hier op voor de fusie met Zingem", klaagt oppositieraadslid Filip Geysens (Open Vld) aan Ronny De Coster

12 november 2018

17u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruishoutem Door de gelijkschakeling van retributies in Kruishoutem en Zingem worden identiteitskaarten, rijbewijzen en samenlevingscontracten in Kruishoutem duurder. “Het is schaamteloos om dit nog snel te beslissen vòòr het nieuwe bestuur aan de macht komt”, sneert Filip Geysens, liberaal oppositieraadslid in Kruishoutem.

“In december vorig jaar kondigde de meerderheid een daling van de belastingen aan, zogezegd dankzij de schuldovername, ongeveer 500 euro per inwoner, van de Vlaamse Overheid als gevolg van de fusie tussen Kruishoutem en Zingem. Door zo’n maatregel te nemen op minder dan 1 jaar voor de verkiezingen maakte het gemeentebestuur zich natuurlijk populair, maar amper een maand na de verkiezingen gaan enkele retributies wel naar omhoog”, stelt Filip Geysens vast.

Grote stijgingen

De stijgingen zijn ook niet van de minste: zo verhoogt de toeslag die de gemeente mag innen op het aanmaken van een identiteitskaart van 2 naar 10 euro. Een identiteitskaart zal voortaan dus ongeveer 26 euro kosten. Ook de toeslag voor de aanmaak van een rijbewijs verdubbelt en komt op10 euro. Het rijbewijs zal nu ongeveer 30 euro kosten. En terwijl het afsluiten van een huwelijk of een samenlevingscontract vroeger gratis kon, zal men daar vanaf volgend jaar in Kruisem minstens 50 euro moeten voor betalen. Voor een huwelijk op zaterdag betaalt men zelfs 200 euro”, becijfert Geysens.

“Kruishoutemnaren slachtoffer”

“Dat als gevolg van de fusie de tarieven van Kruishoutem en Zingem op elkaar moeten worden afgestemd, is normaal. Maar aangezien het vooral de hogere tarieven van Zingem zijn die worden overgenomen, is het weer de Kruishoutemnaar die hiervan het slachtoffer is. Eerder bleek ook de daling van de belastingen in Kruishoutem lager uit te vallen (gemiddeld 52 euro per gezin) dan in Zingem (93 euro per gezin). En sinds september betalen ouders met een kind in de gemeenteschool dan weer 28 euro per jaar meer voor opvang tijdens de middag omdat de tarieven in de gemeenteschool van Zingem hoger zijn”, bedenkt het liberale oppositieraadslid.

Waarom nu al?

Het tijdstip om de retributies te verhogen valt bij Open Vld evenmin in goede aarde. “De meerderheid heeft zelfs niet het fatsoen om te wachten tot de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is. Bestaande reglementen blijven nog geldig tot eind 2019. Er is dus geen enkele reden om deze beslissingen nu al te nemen. In de nieuwe gemeenteraad is het overwicht van CD&V minder groot en zal er met de partij Groen bovendien ook een nieuwe partij vertegenwoordigd zijn. Zij worden nu al voor een voldongen feit gezet”, vindt Filip Geysens.