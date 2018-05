"Huis is niet meer te herstellen" CHAUFFEUR DIE WONING BINNENREED, HAD 1,63 PROMILLE ALCOHOL IN BLOED THOMAS VANDEWALLE

11 mei 2018

02u40 0 Kruishoutem P-J K. (30) is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro en anderhalve maand rijverbod nadat hij vorig jaar in beschonken toestand de woning van Pascal Van Damme langs de Nazarethsesteenweg binnenreed. Het huis herstellen, blijkt niet meer mogelijk.

Het ongeluk deed zich voor op 1 oktober vorig jaar op de Nazarethsesteenweg in Lozer. Kruishoutemnaar P-J K. reed er iets voor 6 uur met zijn Audi richting huis toen hij in de bocht ter hoogte van het kruispunt met de Lozerkerkweg van de baan raakte en recht de woning van Pascal Van Damme binnen reed. "De bocht die hij dagelijks neemt, heeft hij toen gemist", schetste zijn advocaat de omstandigheden in de politierechtbank. "De klap was behoorlijk zwaar, want de wagen stond volledig in de woning." P-J K. had enkel wat pijn aan zijn voet en ging onmiddellijk op zoek naar de bewoner. "Ik had schrik dat er doden waren gevallen", vertelde de beklaagde. Pascal Van Damme (52), die op de zetel lag te slapen, liep als bij wonder geen verwondingen op. "Hij nam me vast en vertelde blij te zijn dat ik nog leefde. Dat vergeet ik nooit, want ik voelde me bijzonder schuldig."





Kogels en wit poeder

De chauffeur legde een positieve ademtest af. Zo had hij 1,61 promille alcohol in zijn bloed, wat neerkomt op ruim acht glazen alcohol. "De politie dacht ook even drugs te hebben aangetroffen, maar het witte poeder bleek gewoon kalk afkomstig van het plafond in de woning", aldus zijn advocaat. "Nog straffer is dat er ook kogels in het voertuig lagen. Die kwamen echter van de munitiekast die hij in de woning had aangereden." P-J K. kreeg voor het ongeval een geldboete van 1.000 euro en anderhalve maand rijverbod opgelegd. Dat rijverbod mag hij tijdens de weekends ondergaan, zodat zijn werk niet in het gedrang komt.





De woning is tot op vandaag onbewoonbaar vanwege instortingsgevaar. "Mijn huis herstellen blijkt niet meer mogelijk", vertelt Pascal. "Overal zitten barsten. Er zit dus niets anders op dan alles plat te gooien en een nieuwe woning op te trekken. Dat ben ik ook van plan, al zal ik de nieuwe woning wel iets meer achteraan op het terrein bouwen om te vermijden dat er nog eens iemand binnen rijdt." De kosten lopen momenteel op voor de man. "Ik huur voorlopig een woning in Mullem. Via de verzekering zou ik 103.000 euro krijgen, maar ik heb nog niets van dat geld gezien. Vast staat dat ik met dat bedrag ook geen nieuwe woning zal kunnen zetten." Toch neemt hij de bestuurder niets kwalijk. "Het is en blijft een ongeval."