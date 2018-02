"Gemeente mee verantwoordelijk voor hoge woningprijzen" 21 februari 2018

Oppositiepartij Open Vld klaagt over de prijs van de bouwgrond achter het gemeentehuis. "Door de grond aan 281 euro per vierkante meter te verkopen, maakt men het wel heel erg moeilijk voor onder andere jonge mensen om zich een betaalbare woning in onze gemeente aan te schaffen", vindt Filip Geysens. In de ruim 2 hectare grote zone achter het gemeentehuis worden 85 woningen en appartementen gerealiseerd, waaronder 24 sociale woningen. Aangezien de gemeente grondeigenaar is van de verkaveling, dient zij de toestemming te verlenen om de grond samen met de op te richten private woningen te kunnen verkopen. Bij overeenkomst tussen het gemeentebestuur en THV Delmulle-Alheembouw werd de verkoopprijs van de grond vastgelegd op een bedrag van 281 euro per vierkante meter. "En die prijs is toch wel een struikelblok", merkte Open Vld-raadslid Filip Geysens op de jongste gemeenteraad op. "Die ligt bijna 100 euro hoger dan de gemiddelde prijs. De gemeente kocht de grond ook aan voor een lagere prijs. Nu de gemeente een meerprijs vraagt, is ze mede verantwoordelijk voor de hoge woningprijzen", stelt hij. (TVR)