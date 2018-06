"Eindelijk kan ik koken zonder tralala" EX-STERRENCHEF BEGINT POP-UP RECHT TEGENOVER VOORMALIG RESTAURANT THOMAS VANDEWALLE

13 juni 2018

02u57 0 Kruishoutem Ex-sterrenchef Frederick Dhooge (41) opent volgende week een pop-uprestaurant recht tegenover zijn voormalig restaurant 't Huis van Lede. Dat kreeg de toepasselijke naam 'Den Overkant'.

De verrassing was niet weinig groot toen Frederick Dhooge begin maart plots de deuren van 't Huis van Lede sloot. Voor de chef - die in 2014 ook al afstand deed van zijn Michelinster omdat hij niet langer wou dansen naar de pijpen van de 'sterrentoerist' die een spektakelkeuken verwachtte - was het genoeg geweest. "Je moet vrij zijn in het leven en doen wat je graag doet", steekt Frederick van wal. "Ik zat er op bepaalde vlakken gebonden, waardoor het tijd was voor iets nieuws. Ik wou eenvoudiger koken." De kok trok naar het Baskenland en deed daar inspiratie op. "Ik leerde er om nog meer te focussen op de beste ingrediënten en pure smaken. Toen kwam plots dat vakantiehuis recht tegenover 't Huis van Lede te koop. Een buitenkans."





Barbecue

De nieuwe zaak kreeg de toepasselijke naam 'Den Overkant' mee en beschikt over een oer-Vlaams interieur met oude caféstoelen, kandelaars en een terras met weids uitzicht over de velden. "Het is een pand met een ziel en daar hou ik van. Op 21 juni, niet toevallig de start van de zomer, beginnen we er een pop-uprestaurant. Het gaat om een woonhuis en het veranderen van de functie van de woning neemt even tijd in beslag, waardoor we er niet zomaar een restaurant kunnen openen", legt Frederick uit. "Een pop-up kan in afwachting wel." Dhooge zal er enkel werken met een barbecue. "Koken zonder tralala dus, heerlijk! 't Huis van Lede was niet goedkoop, waardoor een wielertoerist er nooit eventjes binnen stapte. Dat moet hier wel kunnen. Ik wil mensen samenbrengen en een leuk moment laten beleven. De prijzen zullen daarom democratisch blijven en op zondagnamiddag zal men hier ook gewoon iets kunnen drinken."





Enkele werken laten uitvoeren

Op 21 oktober gaat de pop-up weer dicht. "Maar dat betekent zeker niet het einde van 'Den Overkant'. Wanneer we weer kunnen openen, hangt af van wanneer we de nodige vergunning op zak hebben. Misschien hoeven we zelfs helemaal niet te sluiten. Al willen we wel enkele werken laten uitvoeren. Zo zal er toch nood zijn aan een iets meer uitgeruste keuken." Of het concept behouden blijft, staat momenteel nog niet vast. "Grillen lukt perfect in de zomer, maar tijdens de wintermaanden is dat uiteraard minder evident. Tijd zal raad brengen." Echtgenote Joke Sulmon stapt deze keer niet mee in de zaak. "We hebben dit pand samen gekocht, maar Joke heeft eventjes genoeg van de horeca. Avond- en weekendwerk valt bovendien niet makkelijk te combineren met drie kinderen."





Info via www.denoverkant.be.