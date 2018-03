"CD&V politiseert fusieverhaal" 21 maart 2018

02u41 0

"CD&V trekt de fusie tussen Kruishoutem en Zingem politiek volledig naar zich toe, waardoor er geen ruimte meer is voor participatie en inspraak van neutrale burgers of andere politieke partijen". Dat zegt Filip Geysens, raadslid en fractieleider van Open Vld Kruishoutem. "Op het burgerforum van mei 2017 was één van de belangrijkste conclusies dat de burgers ook na de goedkeuring van de fusie nog wilden betrokken worden en dat het inspraakmoment geen éénmalig initiatief mocht blijven. Sinds het goedkeuren van de fusie in november 2007 blijft het echter muisstil langs de kant van het gemeentebestuur. Gedaan met inspraak en participatie dus. CD&V organiseert vanaf deze week zelf 'dialoogavonden', maar dergelijk initiatief zou van het gemeentebestuur moeten komen en voor iedereen toegankelijk zijn." Kruishoutems burgemeester Joop Verzele (CD&V) benadrukt dat iedereen vrij is om infomomenten te organiseren. "Ook mensen met een andere politieke overtuiging zijn welkom. Ik heb vooral de indruk dat Open Vld zich in snelheid gepakt voelt." (TVR)