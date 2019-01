Zware straffen gevorderd voor dievenbende die vanuit Frankrijk op inbrekerspad ging in Zingem, Edingen en Halle LDO

18 januari 2019

13u06 0 Kruisem Drie mannen met Roemeense nationaliteit hebben zich in de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor een reeks inbraken in Zingem, Edingen en Halle. De mannen pleegden verschillende inbraken per nacht en gingen onder andere aan de haal met laptops, gsm’s en fototoestellen.

De beklaagden woonden op het moment van de feiten in Rijsel en Roubaix en trokken op dievenpad naar België. Ze viseerden daarbij locaties die makkelijk bereikbaar waren via de grote verkeersassen. Zo belandden ze onder meer in Zingem, waar ze in één nacht zeven inbraken pleegden en meerdere pogingen tot inbraak deden. “De beklaagden stalen vooral laptops, gsm’s en fototoestellen. De buit verkochten ze achteraf op rommelmarkten”, verduidelijkte de procureur. De beklaagden worden aanzien als een criminele organisatie, onder meer omdat ze geen andere inkomsten hadden en leefden van de buit die ze maakten.

Twee van de drie mannen riskeren nu een celstraf van 42 maanden. De derde beklaagde riskeert 48 maanden naar de cel te moeten omdat hij in het verleden al eens is veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden.

De advocaten van de beklaagden vroegen alle drie om een mildere straf op te leggen. Ze verwezen daarbij onder andere naar het drug- en alcoholgebruik van de mannen tijdens de feiten. “Het was de eerste keer dat mijn cliënt meedeed aan dergelijke feiten. Hij was onder invloed van drugs en alcohol en heeft zich laten meeslepen”, zei de advocaat van de jongste beklaagde, die amper 18 jaar is.