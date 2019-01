Zingems driekoningenfeest breidt uit richting Asper Feestbus brengt deelnemers en toeschouwers dit jaar ook naar sporthal in Asper Ronny De Coster

02 januari 2019

11u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem De vzw Drijkeuningen Zingem organiseert dit weekend de vijfde editie van het jaarlijkse driekoningenfeest. De feestzone situeert zich opnieuw op het Kerkplein dat naar jaarlijkse gewoonte wordt omgedoopt tot ‘Drijkeuningenplein’. Een heuse feestrit brengt koninglopers en toeschouwers langs heel wat cafés en zalen. Voor het eerst feest ook buurgemeente Asper mee.

Na vier succesvolle edities kijken de organisatoren opnieuw uit naar het jaarlijkse driekoningenfeest. “We hebben een duidelijk doel voor ogen: van Zingem voor eens en altijd het ‘mekka van driekoningen’ maken. Om dit doel te bereiken, breiden ze de organisatie verder uit”, zegt Geoffrey Verleyen van de organiserende vzw.

Ook horeca en voetbalclub feesten

Naast een grotere feesttent in het centrum van Zingem zetten opnieuw verschillende cafés en zalen hun deuren open: de voetbalkantine van KSK Zingem (Nacht van Drijkeuningen) en café Sportpaleis in Zingem, café De Welkom in Ouwegem en café Tonneke en café De Vaderlander in Huise.

Ook in Asper

Nieuw is dat ook café Paradijs in Zingem en de cafetaria van de sporthal in Asper worden betrokken bij de organisatie en dus open zullen zijn. “Zo proberen we ons partnerschap met de deelnemende cafés en zalen in de kijker zetten. Dit houdt in dat het feestgedruis opnieuw uitzonderlijk vroeg start, want op zaterdag vanaf 18 uur brengen maar liefst twee partybussen de koninglopers én toeschouwers gratis naar de verschillende locaties. Zo kunnen de vele feestvierders op een plezante, maar vooral veilige manier feest vieren. De partybussen rijden doorlopend tot middernacht”, legt Verleyen uit.

Kinderfeest

Het driekoningenfeest start traditiegetrouw op vrijdag 4 januari, waarbij feestvierders verkleed, gemaskerd of vermomd hun ronde doen in de Zingemse cafés.

Op zaterdag 5 januari vanaf 15 uur is er kinderdriekoningenfeest met animatie, muziek en gratis popcorn. Ook de ouders en grootouders zijn welkom.

Verkleed naar de feesttent

Vanaf 18u kan iedereen meerijden met de partybussen langs het traject Zingem-Ouwegem-Huise-Asper, waarbij ook wordt voorzien in feestmuziek op de bus.

Om 22 uur start in de feesttent het driekoningenfeest met feestmuziek door Dj Bob De Groot. Een jury verdeelt onder de origineelste koninglopers een prijzenpot van 500 euro. Zij moeten hiervoor langsgaan in de cafés en zalen omdat daar ook punten te verdienen zijn. Het wedstrijdreglement is te raadplegen op de officiële Facebookpagina van Drijkeuningen Zingem vzw. Omstreeks 1uur vindt de prijsuitreiking plaats.

Om 5 uur trekt de dj de stekker uit.