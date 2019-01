Zelfs grootste zaal van Kruisem te klein voor eerste nieuwjaarsreceptie van de nieuwe fusiegemeente: 1.487 aanwezigen Ronny De Coster

06 januari 2019

14u05 8

Maar liefst 1.487 inwoners van Kruisem waren zondagmiddag present op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Het was de eerste nieuwjaarsdrink van Kruisem, de fusie van Kruishoutem en Zingem. “We hebben ervoor gekozen om die te laten plaatsvinden in de Mastbloem in Kruishoutem, omdat dat gewoonweg de grootste zaal is in de gemeente. Maar kijk: de zaal is zelfs te klein. Het stemt me heel tevreden, dat er zo veel volk is komen opdagen”, bedacht burgemeester Joop Verzele (CD&V).

De aanwezigen konden gelukkig ook buiten de zaal terecht: op het achterliggende terras stonden eetkraampjes.