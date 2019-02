Zaterdag afscheidsplechtigheid voor Martijn Verzele Ronny De Coster

19 februari 2019

15u35

Bron: Eigen berichtgeving 11 Kruisem In de kerk van Kruishoutem vindt zaterdag de afscheidsplechtigheid plaats voor Martijn Verzele (19), die vorig weekend overleed. Martijn is de zoon van Kruisems burgemeester Joop Verzele.

Kruishoutem reageert met verslagenheid op de dood van Martijn Verzele. De jongeman was heel geliefd in het verenigingsleven. Hij was onder meer spelend lid van voetbalclub KVC Nokere-Kruishoutem en trouw supporter van Zulte Waregem.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 23 februari om 14.30 uur in de Sint-Eligiuskerk aan de Markt in Kruishoutem. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te groeten.