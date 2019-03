Wielertoeristenclub “ De Marolse Duwers” is begonnen aan haar twintigste seizoen Kruishoutem André Marlier

13 maart 2019

15u07

André Marlier

Het nieuwe clubseizoen, het 20e op rij, bij het DMD -cycling team -wat staat voor De Marolse Duwers- is van start gegaan. De leden verzamelden aan lokaal De Zandvlooi in de Passionistenstraat 48 te Kruishoutem. De club, geleid door Johan Feys, telt 70 leden. Elke zondag wordt gestart om 9 uur voor een rit van zo’n twee uur met maandelijks ook deelname aan een grote tocht met afstanden van 100 tot 180 km. Het veteranenteam maakt van 4 tot 6 september een 3 daagse trip naar het Heuvelland. Zelf staat de club jaarlijks ook in voor de veldtoertocht “Dwars door Kruishoutem” op 11 november die tot 2000 deelnemers naar de eiergemeente weet te lokken!