Wie wordt nieuwe Eierboer van Kruis(hout)em? Ronny De Coster

10 januari 2019

20u21 0 Kruisem Wie volgt in het paasweekend Hannes De Wandel op als Eierboer van Kruishoutem? De organisatoren van de Gulden Eifeesten doen een eerste oproep tot kandidaten.

De Eierboer is alvast iemand die geen last heeft van podiumvrees. In de aanloop naar de verkiezingsavond krijgen kandidaten een korte, maar professioneel aangepakte voorbereiding. Een avond vol grappige proeven en vragenrondes beslist uiteindelijk wie de nieuwe Eierboer wordt.

De kersverse Eierboer wint een elektrische mountainbike die meer dan drieduizend euro waard is. Ook voor alle andere kandidaten is een aantrekkelijk prijzenpakket voorzien.

Meer informatie over de verkiezing staat op de website www.guldeneifeesten.be.