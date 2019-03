Wat een sfeer op zonovergoten Nokere Koerse Ronny De Coster

20 maart 2019

18u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem De organisatoren van Nokere Koerse kunnen terugblikken op een sfeervolle editie die een pak wielerliefhebbers heeft gelokt. Met voor het eerst een wedstrijd voor dames kwamen veel supporters ook al vroeger. Al kan die aandacht voor het dameswielrenner nog beter, vinden sommigen.

Dat er voor het eerst ook een dameswedstrijd was, maakte dat het volk al vroeg in de voormiddag de weg zocht naar Nokereberg. “Al vind ik dat de dames nog meer aandacht verdienen. Zij rijden hetzelfde traject, leveren even grote inspanningen, maar moet het stellen met minder supporters langs de kant van het parcours. Dameswielrennen is ondergewaardeerd. Dat is wat jammer. Ik ben alvast blij, dat wij hier wél al staan”, vertelde Steven Vekeman uit Lierde, die elk jaar van de partij is op Nokere Koerse.

De organisatoren en al wie op en rond van het parcours drank en eten verkocht, beleefden op het zonovergoten wielerfeest alvast toch een topdag.

Zo wist de onderwerking van de Vrije Basisschool Kruishoutem-Nokere en graantje mee te pikken met de uitbating van een drankenbar op de binnenplaats van de vroegere slagerij Detremmerie. “Hier hebben we een uitstekende plaats”, glundert Stefanie De Schrijver, voorzitter van de oudervereniging. “De opbrengst van ons bar komt de kinderen van de school ten goede: we kopen er allerlei spelmateriaal mee”, legt ze uit.

Folklore

Ook bookmakers hoor je niet klagen over deze editie van de Kruisemse wielerklassieker. “Wij, bookmakers zijn een uitstervend ras. We zijn in België nog met zes die dit doen. Maar Nokere Koerse is een klassieker op onze kalender”, vertelt bookmaker Bernard Parmentier. “We hebben vandaag veel volk, een toffe ambiance en dat brengt meer mensen in de sfeer om een gokje te wagen. Het is een beetje de folklore van de koers. Mensen zetten vlot vijf tot tien euro in”, ervaart Bernard. Ronsenaar Thomas Colemont waagt alvast zijn kans. “Ik doe elke jaar een gokje. Ik zet meestal maar vijf euro in en heb er toch al eens zestig gewonnen. Ik kom hier al vele jaren en zie Nokere Koers altijd maar groter worden zonder zijn gezellige karakter te verliezen”, bedenkt de Ronsenaar.

Minister bezoekt veiligheidscel

Dat de koers almaar groeit, heeft ook zijn consequenties voor de veiligheid.

Daarom werd op initiatief van de gemeentelijke ambtenaar Peter Martens beslist om in het schooltje boven Nokereberg dit jaar voor het eerst een veiligheidscel te installeren waar alle hulpdiensten samen zitten en hun werk op elkaar afstemmen.

“Vroeger werkten politie, medische diensten en de brandweer elk op hun eigen terrein hun werk. Dat heeft nooit problemen veroorzaakt, maar Nokere Koerse is zo groot geworden, dat het mij nodig leek om al die disciplines in één lokaal te groeperen en een zogenaamde mutidisciplinaire aanpak van de veiligheid te organiseren. Nu weet de een perfect waarmee de ander bezig is en kunnen ze ook heel snel samenwerken. Moet er een ambulance naar het parcours, dan kan de politie aangeven, wat de snelste weg is voor die hulpverlening”, lichtte Peter Martens toe. De nieuwe veiligheidsaanpak trok alvast de aandacht van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, die de veiligheidscel in Nokere ging bezoeken.