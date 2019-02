Videobeelden bewijzen: kangoeroe loopt al zeker vier maanden in Kruisem rond Ronny De Coster

08 februari 2019

10u22

Kruisem De kangoeroe die Kruisem al een paar dagen in de ban houdt, doolt er al langer rond dan werd vermoed. Dat blijkt uit deze videobeelden.

Bij de politie kwamen tot nog toe maar drie meldingen binnen, maar geen enkele melding was meer dan drie weken oud. “Maar ik heb hem al gezien op 17 oktober vorig jaar”, zegt Kruisemnaar Thomas Dhondt, die het huppelende buideldier toen ook heeft gefilmd.

“Het was op de Huisepontweg tussen Wannegem en Huise. Ik schrok me een hoedje toen ik ’s ochtends rond kwart over zes langs de kant van de weg ‘iets’ zag lopen. Toen ik met de auto iets dichter kwam, zag ik tot mijn grote verbazing dat het om een kangoeroe ging. Dat verwacht je toch niet meteen in de Kruisemse velden. Het dier was schuw en maakte zich snel uit de voeten”, getuigt Thomas.

De Huisepontweg ligt op enkele kilometers van de Oudenaardsesteenweg, waar de kangoeroe de voorbije weken drie keer werd gezien.