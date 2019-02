VIDEO. Motorrijder zwaargewond en auto over de kop na frontale klap op Oudenaardsesteenweg in Wannegem Ronny De Coster

21 februari 2019

09u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Bij een verkeersongeval de Oudenaardsesteenweg, de weg van Kruishoutem naar Oudenaarde in Wannegem, is donderdagochtend een motorrijder ernstig gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde, nadat de chauffeur van de personenwagen een inhaalmanoeuvre maakte.

“Samen met een auto die voor me reed, stak ik een kraan voorbij, heel traag over de weg reed. Plots dook vanuit de andere richting een moto op. Ik heb nog geprobeerd hem te ontwijken. Tevergeefs: na de botsing sloeg mijn wagen over de kop”, vertelt de chauffeur.

Zwaargewond

De motorrijder raakte bij de klap ernstig gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De automobilist kwam er met een paar schrammen vanaf.

Als gevolg van het ongeval verliep het verkeer op de Oudenaardsesteenweg in beide richtingen een tijd vertraagd.

Een team van de brandweerpost Kruishoutem kwam ter plaatse om brokstukken te ruimen.