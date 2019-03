VIDEO: Man met rookintoxicatie naar ziekenhuis na slaapkamerbrand Ronny De Coster

02 maart 2019

07u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Het heeft vannacht gebrand in een huis aan de Ouwegemstraat in Ouwegem (Kruisem). De bewoner moest naar het ziekenhuis, omdat hij veel rook had ingeademd.

De brand ontstond iets over vijf uur in de slaapkamer op de eerste verdieping. De bewoner kon zich uit de voeten maken en bleef ongedeerd, maar had veel rook ingeademd en is daarom naar het ziekenhuis gebracht.

De slaapkamer van de man is helemaal uitgebrand. Andere kamers op de eerste verdieping van het huis liepen zware rookschade op. Teams van de brandweerposten Kruishoutem en Gavere konden beletten, dat de brand verder uitbreidde, maar het huis is wel onbewoonbaar.

Matras in brand

Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur ontstaan zijn aan een matras. Hoe die in brand is geraakt, is nog onduidelijk.