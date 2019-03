VIDEO. Bewoners horen bliksem inslaan en rennen naar buiten: “Meteen overal rook, zelf konden we al niet meer blussen” Ronny De Coster

04 maart 2019

08u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem De bliksem is deze ochtend ingeslagen in een huis aan het Fockaertshof in Kruishoutem. Er ontstond brand op de zolderverdieping. De bewoners, opgeschrikt door de knal en een rookmelder, konden zich tijdig uit de voeten maken.

Het was een kort maar hevig onweer dat deze ochtend over Kruishoutem trok. Aan de Fockaertshof, een recent gebouwde woonwijk, sloeg de bliksem in het huis van Fredrik Viaene en Barbara Ghysens. “We hoorden eerst een forse knal. Kort daarna hoorden we de rookmelder. In de gang hing er vrij snel dikke rook. Zelf blussen zat er niet meer in. We hebben de brandweer gebeld en zijn naar buiten gelopen”, vertelt Frederik.

De brand ontstond op de zolderverdieping. Het team van de brandweerpost Kruishoutem had het vuur snel onder controle en kon beletten dat andere kamers in het huis schade opliepen. De bliksem zou ingeslagen zijn via het ventilatiesysteem.