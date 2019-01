Veel belangstelling voor installatievergaderingen: “Historische avond” Sam Ooghe en Lieke D'hondt

02 januari 2019

22u09 0 Kruisem Het bestuur van Maarkedal, Horebeke, Oudenaarde en Kruisem hebben tijdens de installatievergadering een eerste keer samengezeten met de verkozen gemeenteraadsleden. Alle gemeenteraadsleden en schepenen legden de eed af en kunnen nu officieel beginnen aan hun mandaat in de nieuwe legislatuur.

In Kruisem leidde de kersverse — of net de vertrouwde — burgemeester Joop Verzele de installatievergadering. “Welkom in het gemeentehuis van Kruisem", opende hij de feestelijke avond. “Waarom we hier samen zitten? Wel, dit is de grootste plek. Dat heeft géén andere redenen.” Het was de eerste van vele knipogen naar het fusieverhaal, dat op 1 januari echt begon. Verzele deed de hele installatievergadering lang zijn best om iedereen te verzekeren dat er met alle belangen rekening gehouden wordt: dat hij niet langer en enkel de burgemeester van Kruishoutem is, maar óók van Zingem. Kortom: de eerste burger van het kakelverse Kruisem.

Belangstelling

Er was opvallend veel publiek op de installatievergadering. Familie en vrienden van de raadsleden en schepenen, maar ook gewoon geïnteresseerden. “Dat is ook logisch”, aldus burgemeester Verzele. “Dit is een historisch moment. Laten we ervan genieten.” De aanwezigen zagen hoe alle verkozenen de eed aflegden, zowel voor de gemeente- als de OCMW-raad. Joop Verzele werd formeel aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad, en ook de schepenen legden hun eed af. Belangrijk is dat er ook bij de schepenploeg een evenwicht bestaat tussen de twee 'oude’ gemeenten.

Verder is het opvallend dat er vier fracties vertegenwoordigd zullen zijn, de komende zes jaar. Dat was in zowel Kruishoutem als Zingem nooit eerder het geval geweest.

Nieuwe burgemeester

In Horebeke was de installatievergadering extra bijzonder, want het was meteen het laatste officiële feit van Joseph Browaeys (Volksbelangen). Hij mocht de burgemeesterssjerp overhandigen aan zijn dochter Cynthia. “Papa was vandaag emotioneler dan anders. Voor hem was het een bijzonder moment om het burgemeesterschap aan mij over te dragen”, weet Cynthia. Zelf was ze niet zenuwachtig. “Ik ben nu burgemeester van een dorp, maar ik blijf er heel rustig onder. Ik heb nu net voor de eerste keer de vergadering geleid, maar ik had geen zenuwen.” Ook nieuw in de gemeenteraad zijn Filip Hebbrecht en Petra De Sutter van Groen. Hun fractie had gedurende zes jaar geen zetel in de gemeenteraad, maar kan nu wel actief oppositie voeren. “We hopen dat we een debat kunnen creëren en constructief kunnen samenwerken met het bestuur en de andere gemeenteraadsleden”, zegt Hebbrecht.

Nieuwe voorzitter

In Maarkedal mocht burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) de eed afnemen van schepenen Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA), Isabel Van Quickelberghe (N-VA) en Filip Meirhaeghe (Open Vld). Ann De Tollenaere werd benoemd tot voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, de opvolger van de OCMW-voorzitter. Er was ook bijzondere aandacht voor Steve De Boever (N-VA) die zijn partijgenote Nele Teirlinck opvolgt als voorzitter van de gemeenteraad.