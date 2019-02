Vanuit Frankrijk op dievenpad in Zingem, Halle en Edingen: drie jaar cel voor broers, twee jaar voor handlanger LDO

14u17 0 Kruisem Twee Roemeense broers moeten drie jaar naar de cel voor een reeks diefstallen en pogingen tot diefstal in Zingem, Edingen en Halle. Een handlanger kreeg twee jaar cel voor zijn aandeel in de feiten.

De drie mannen vertrokken telkens in Rijsel of Roubaix om in België inbraken te plegen. Ze focusten zich op locaties die via grote verkeersassen makkelijk te bereiken waren. Zo probeerden ze in één nacht tijd bij zeven gezinnen in te breken in Zingem. Waar ze binnen geraakten namen ze vooral laptops, fototoestellen en gsm’s mee. Die verkochten ze achteraf op rommelmarkten.

De rechters in Oudenaarde leggen de mannen een strenge bestraffing op. Twee van hen moeten drie jaar naar de cel, een derde man kreeg twee jaar cel. De Volkswagen Passat die ze gebruikten om zich te verplaatsen zijn ze kwijt: die is verbeurd verklaard.