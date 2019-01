Uurtje zwerfvuil rapen levert twee volle kruiwagens op Ronny De Coster

31 januari 2019

18u44 0 Kruisem Daniël Vandermeersch uit Zingem trok als “mooimaker” op zwerfvuiljacht en schrikt zelf van wat hij in zijn eigen straat allemaal heeft verzameld.

“Aan de Heirweg, waar ik woon, heb ik twee sloten naast de weg opgekuist. Ik schat dat ik tweehonderd meter heb afgelegd. En dit is de buit, goed voor twee volle kruiwagens: 63 blikjes van bier of frisdrank, 22 petflessen, 7 glazen flessen, 2 blokken isomo, 2 emmers (van 10 liter) met plastiek afval, 1 emmer papierafval (vooral sigarettenpakjes), 1 plastiekfolie (verpakking) van maar liefst 2 meter bij 1 meter, 1 reclamebord,1 niet nader te beschrijven speeltuig en zelfs 4 bh’s. Ik vermoed dat die maatje E of F hebben”, grapt Daniël.

“Maar het is niet om te lachen, hé: het is onvoorstelbaar wat mensen allemaal in de berm gooien”, besluit de Zingemse “mooimaker”.