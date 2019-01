Twee vrouwen door rook bevangen nadat as van houtkachel weer gaat branden Ronny De Coster

12 januari 2019

14u37 0 Kruisem In een woning aan de Winston Churchillstraat zijn zaterdagvoormiddag twee vrouwen door rook bevangen geraakt, toen na het reinigen van een houtkachel smeulende as was gaan branden. De bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident deed zich voor in een rijwoning aan de Winston Churchillstraat in het centrum van Kruishoutem. Twee dames hadden de asbak van een houtkachel leeggemaakt en in een bak gegoten. Nadat ze die tegen de achtergevel van hun huis hadden geplaatst, begon de as opnieuw te branden. Daarbij ontwikkelde zich een dichte rook, die ook de woning naar binnen drong.

Een team van de brandweerpost kon de brand bij aankomst meteen blussen. Maar de twee bewoonsters hadden veel rook ingeademd. Daarom zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis in Waregem gebracht.

De achtergevel van het huis liep lichte brandschade op.