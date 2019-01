Tegen boom na uitwijkmanoeuvre op spekgladde Olsensesteenweg in Kruisem Kruisemse schepen van Openbare Werken klaagt bij Wegen en Verkeer gebrekkig ruim- en strooiwerk op gewestwegen aan Ronny De Coster

30 januari 2019

13u03 0 Kruisem Op de spekgladde Olsensesteenweg in Kruishoutem zijn tientallen auto’s aan het slippen gegaan. Eén bestuurder belandde met zijn wagen zelfs in de berm tegen een boom.

“We hadden eerst al meer dan een uur van aan de Karreweg aangeschoven om de helling op te rijden op weg naar school. Toen ik terugreed, werd ik verrast door een voorligger die plots in de remmen ging. Ik deed hetzelfde, maar gleed door en moest kiezen: op die auto rijden of de sloot in”, vertelt de man uit Kruishoutem.

Schepen doet zijn beklag

Kruisems schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) is not amused over de manier waarop enkele gewestwegen er woensdagochtend bij lagen. “Blijkbaar heeft het Vlaams Gewest prioriteit gegeven aan het sneeuwvrij krijgen van de E17. Begrijpelijk, maar het kan toch absoluut niet dat de gewestwegen van en naar de E17 onberijdbaar zijn. Zelf hebben we woensdag met zeven ploegen 330 kilometer gemeentewegen geruimd en gestrooid. Zelfs de kleinste straat in Kruisem is beter geruimd dan sommige gewestwegen. We hebben hiertegen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen geprotesteerd, want dit is absoluut onaanvaardbaar”, besluit Bothuyne.