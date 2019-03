Taifa Minaj verkozen tot vierde Miss Goddess Kruishoutem André Marlier

11 maart 2019

Vijf kandidaten dongen mee naar het kroontje van Miss Goddess Travestie 2019. Verkiezing die aan zijn 4e editie toe was in zaal Elckerlyc te Kruishoutem. Een organisatie van de lokale Lexotica, alias Brian Schoenmakers en die hijzelf presenteerde . En het was de 26-jarige Taifa Minja, alias Milan Sava uit Antwerpen, die het haalde en tevens de publieksprijs in de wacht sleepte. Zij nam ook reeds deel aan de eerste editie. Eredames werden de 23-jarige Karyonce Diab, alias Brendon Malgenier uit Bredene en de 22-jarige Sisi L’Inperatrisse, alias Patrick Westleus uit Moeskroen. Ze zijn geflankeerd door organisator Lexotica!