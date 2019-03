Supporters beginnen toe te stromen op De Ast in Huise Lieke D'hondt

02 maart 2019

13u04 4

Beetje bij beetje komen de supporters aan op de tweede helling van het parcours: De Ast in Huise (Kruisem). Robin Verbeke, Arnaud Vervaeke, Natan Van Welden en Thibaut Vereecke rijden als echte fans hun eigen Omloop Het Nieuwsblad. “We zijn gestart in ’t Kuipke en komen nu hier op De Ast postvatten”, zegt Robin. “Hier is het nog rustig, want de helling ligt nog vroeg in de wedstrijd. Maar straks gaan we door naar de Haaghoek, de Leberg en de Valkenberg. Daar zal het al drukker zijn.” Dat er op de Ast minder volk staat, vinden ze niet erg. “We missen wel een pintje, maar dat zullen we straks ook nog kunnen drinken”, lachen ze.