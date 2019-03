Student slingert na avondje stappen over de weg en rijdt voorligger aan: 21 dagen rijverbod Lieke D'hondt

22 maart 2019

13u53 0 Kruisem Een nachtje stappen, alcohol drinken en dan naar huis rijden: het is geen goed idee. Dat weet nu ook de 23-jarige student M.G. uit Zingem.

Hij reed na een avondje stappen met 1,86 promille alcohol in het bloed naar huis in de auto van zijn ouders. Hij slingerde over de weg en botste tegen zijn voorligger toen hij die probeerde in te halen. Het ongeluk had dramatisch kunnen aflopen, maar het bleef bij stoffelijke schade. “Het was een verkeerde beslissing om die nacht nog naar huis te rijden. Ik heb ondertussen mijn lesje wel geleerd”, verklaarde de jongeman in de politierechtbank. De politierechter legde hem een boete van 1.600 euro op, waarvan 960 euro met uitstel. Hij moet zijn wagen ook 21 dagen aan de kant laten staan.