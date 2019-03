Storm houdt lelijk huis in de Vlaamse Ardennen: Taaienberg in Maarkedal afgesloten, reclamepanelen en tientallen bomen weggeblazen Ronny De Coster en Lieke D'hondt

10 maart 2019

15u12 0 Kruisem De storm die over ons land raast, maakt ook in de Vlaamse Ardennen op tientallen plaatsen brokken. Tientallen wegen zijn afgesloten omdat gevallen bomen ze versperren.

In Maarkedal heeft de brandweer de Taaienberg afgesloten, nadat een boom werd ontworteld en gevaarlijk over de weg is gaan hangen. De boom zit met de kruin verstrengeld in de draden van de elektriciteit. Burgemeester Joris Nachergaele (N-VA) heeft gemeentepersoneel opgeroepen om te helpen. “Alle hulplijnen naar de brandweer zijn overbelast. Ik heb meer dan een uur geprobeerd om contact te leggen. Daarom vraag ik nu aan personeel om in te springen", zegt Nachtergaele.

Nokere Koerse

Ook aan Waregemsestraat in Nokere is een team van de brandweer bezig met ruimen van een omgevallen boom. “De naburige vip-tent voor de wielerwedstrijd Nokere Koers bleef intact. “De constructie verroert geen vin en werd dan ook goedgekeurd zonder bijkomende maatregelen”, prijst vip-coördinator Carl Dedeken zich gelukkig.

Zwembad Oudenaarde ontruimd

In Oudenaarde heeft het zwembad de deuren moeten sluiten wegens problemen met het dak. Door de storm zijn twee hoekprofielen van het dak losgegekomen en overgewaaid. De zwemmers en het personeel, in totaal zo’n 50 personen, moesten het zwembad verlaten. “Vandaag blijft het zwembad dicht. De brandweer kan het dak beveiligen, maar er is nog waterinsijpeling. Morgen komt een stabiliteitsingenieur langs om alles nog eens na te kijken. Hij zal beslissen of het zwembad maandag al dan niet terug open gaat”, zegt schepen van Sport Peter Simoens (Open Vld).

Op het voetbalplein van Kruishoutem zijn een toeschouwershokje en reclamepanelen weggeblazen en in een afsluiting terechtgekomen.

In de Boeregemstraat in Ouwegem kwam een auto vast te zitten, nadat zowel voor als achter de rijdende wagen een boom op het wegdek plofte. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf. Omdat het in de buurt te gevaarlijk werd, heeft de brandweer besloten een deel van de weg tijdelijk af te sluiten. Even verderop, in de Kallestraat, belandde een boom op een elektriciteitsleiding.

Aan de Engelsenlaan in Ronse viel de kruin van een vallende boom op een auto.