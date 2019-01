Steven Vandenhende is clubkampioen bij Welkomkaarters André Marlier

22 januari 2019

14u47

Bron: André Marlier 0

Als afsluiter van het seizoen verzamelden de 32 leden van de Welkomkaarters rond de feesttafel in zaal De Welkom bij Anne-Mie en Katrien in Ouwegem. Centraal stond de kampioenenviering en de titel in het bieden was weggelegd voor ex-voetballer Steven Vandenhende. Hij haalde het van Peter Meire, Fernand De Vrieze, Marcel De Waele en Etienne De Smijter. Eerste dame bij deze club, geleid door voorzitter Jan De Poorter en Katrien Vanheuverswyn, werd Nicole Van Assche. Er wordt in clubverband steeds gekaart op de vierde zaterdagavond van de maand en nieuwe leden zijn steeds welkom.