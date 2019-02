Robrecht Bothuyne krijgt tweede plaats op Oost-Vlaamse lijst CD&V Ronny De Coster

26 februari 2019

14u15 2 Kruisem Robrecht Bothuyne (39) uit Kruisem krijgt de tweede plaats op de CD&V-lijst voor het Vlaams parlement. “Of minister worden mijn ambitie is? Ik probeer bij de verkiezingen zo goed mogelijk te scoren en dan zien we wel”, reageert Bothuyne.

Bothuyne zetelt intussen 20 jaar in de gemeenteraad van Kruishoutem en is eerste schepen in de fusiegemeente Kruisem. Sinds 2009 is hij actief als Vlaams volksvertegenwoordiger.

De Kruishoutemnaar werkt in het Vlaams parlement in de commissies Werk en Economie en Omgeving, Klimaat en Energie.

“De creatie van kwaliteitsvolle jobs ondersteunen in tijden van ongeziene krapte op de arbeidsmarkt en de strijd tegen de klimaatverandering zijn de thema’s waarin ik graag de tanden zet”, zegt Bothuyne.

Joke Schauvliege

Bij de komende federale en Vlaamse verkiezingen staat hij op de tweede plaats op de Oost-Vlaams CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement. Joke Schauvliege is lijsttrekker.

“Ik ben het provinciaal bestuur van onze partij dankbaar voor deze kans. Het is een mooie blijk van waardering van onze partij voor al het werk van de voorbije jaren”, vindt Bothuyne.

“Of ik minister word? Ik was onlangs (bij de stap opzij van Joke Schauvliege, nvdr) al even genoemd. Maar mijn ambitie is in de eerste plaats om bij de komende verkiezingen zo goed mogelijk te scoren. Het zijn uiteindelijk je voorkeurstemmen die je meer zeggenschap geven. Daarna zien we wel”, bedenkt Bothuyne.