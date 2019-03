Rijke medailleoogst in kampioenschappen voor judoclub Asahi ‘90 Kruishoutem Redactie

11 maart 2019

In de kampioenschappen heeft judoclub Asahi ‘90 zich ten volle laten gelden. Met als hoogtepunt een zilveren en twee bronzen medailles in de Belgisch jeugdkampioenschappen te Antwerpen. Daar haalde Jasmien Vanluchene zilver bij de U15 -57 kg. en was brons weggelegd voor zowel Ilias Jacobs bij de U15 -39 kg. als Melissa Vergote bij de U18 -57 kg. Eerder waren Melissa en Ilias Vlaams kampioen geworden, deze laatste door al zijn kampen met Ipon te winnen. In de provinciale kampioenschappen haalden zowel Georgie Lamb, Melissa Vergote en Ilias Jacobs goud, was zilver weggelegd voor Jasmien Vanluchene, Ilian en Jana Neri naast brons voor Melissa Vergote, Jurgen Vandewege, Warre Lecluyze en Anne Vanluchene.