Preselectie voor verkiezing Eikoningin van start Ronny De Coster

12 februari 2019

17u05 0 Kruisem Wie wil meedingen naar het kroontje van Eikoningin 2019, moet snel inschrijven: de preselectie vindt plaats op woensdag 13 februari.

Door de fusie van Kruishoutem met Zingem wordt het ‘regeergebied’ van de volgende Eikoningin groter. Alle dames tussen 17 en 28 jaar komen in aanmerking om een jaar lang ambassadrice worden van de eiergemeente Kruishoutem en bij uitbreiding van de fusiegemeente Kruisem.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd voor de preselecties van woensdag 13 februari. Deze vinden plaats om 19.30 uur. in De Mastbloem in Kruishoutem. Wie geselecteerd wordt, krijgt een korte, maar professionele voorbereiding voor de show in het Paasweekend.

De organisatie zoekt geen typische beauty-queens, maar vlotte, toffe dames die een hart hebben voor het lokale gemeenschapsleven. Elke finaliste neemt een prijzenpakket mee naar huis van minimaal 850 euro. Schrijft een kandidate zich in via een Kruisemse vereniging, dan ontvangt de vereniging hiervoor 500 euro cash. De winnares rijdt naar huis met een Volkswagen Up.

Inschrijven kan nog via de website www.guldeneifeesten.be.