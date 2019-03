Politie schiet gewapende man dood in centrum van Kruishoutem Ronny De Coster en Lieke D'hondt

10 maart 2019

19u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Het centrum van Kruishoutem is vanavond opgeschrikt door een schietpartij. Daarbij is een man om het leven gekomen. De politie zou hem hebben uitgeschakeld omdat hij zwaaide met twee messen en er ook al iemand mee had verwond.

De feiten zijn gebeurd in de vooravond in de Winston Churchilstraat, de verbindingsweg tussen het centrum van Kruishoutem en de E17. Er was er een incident op straat, waarbij een man met twee messen zwaaide. Hij zou daarmee iemand hebben verwond. Volgens onze informatie was het slachtoffer de buurman van de dader.

Ter plaatse overleden

De politie van de zone Vlaamse Ardennen snelde ter plaatse, maar kreeg de gewapende man niet bedaard. Uiteindelijk heeft de politie op de man geschoten. Getuigen hebben vier schoten gehoord.

Een MUG-team is nog ter plaatste gesneld om de neergeschoten man te reanimeren, maar hij is te plaatse overleden.