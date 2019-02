Pianoverhuisteam Vanmarcke wint quizavond van jeugdwerking voetbalclub Kruishoutem andré maerlier

De jaarlijkse quizavond georganiseerd door de jeugdwerking van voetbalclub Nokere-Kruishoutem verenigde 20 lokale teams in de voetbalkantine. Twee teams einidgden met evenveel punten doch de schiftingsvraag was beslissend zodat presentator Thomas De Bruyne het “Pianoverhuisteam Vanmarcke” als winnaar mocht uitroepen. Zij traden aan met Kurt en Bieke Vanmarcke, Leonard Cools en Alexander Adams. Ze haalden het van “U Twaalfjes” geleid door Mario Bossuyt en “KVC U36" geleid door Sebastiaan Beels. De rode lantaarn ging naar het team rond kandiaat eierboer Arno Verhaeghe. De top-3 zien we omringd door organisatoren.