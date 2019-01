Ouwegemstraat heft het glas op 2019 Ronny De Coster

23 januari 2019

09u01

Bewoners van de Ouwegemstraat hebben verzamelen geblazen voor hun jaarlijkse nieuwjaarsdrink. In en rond de gebouwen van Geurs Office werd er geklonken op het nieuwe jaar. “Naast de jaarlijks terugkerende gezellige sfeer hebben we ook nu weer gezorgd voor heel wat lekkers om van te genieten. Ondanks de ingrijpende wegwerkzaamheden in onze straat is de 13de editie een groot succes geworden”, bedenkt Andy De Vrieze, één van de initiatiefnemer van het jaarlijkse buurtfeest.