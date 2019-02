Oppositie wil duidelijkheid over subsidies aan verenigingen, meerderheid belooft nieuw reglement Ronny De Coster

12 februari 2019

16u45 0 Kruisem Oppositiepartijen Open VLD, Groen&Co, N-VA en onafhankelijke willen dat de gemeente werk maakt van een transparantere subsidiëring van verenigingen. “Er zou een verantwoording moeten komen voor steun vanaf 2.500 euro”, vinden ze. De gemeente vraagt pas uitleg vanaf 25.000 euro, maar belooft dat er volgend jaar een nieuw reglement komt.

Zingem en Kruishoutem hebben nog elk hun eigen subsidiereglement om samen een pot van 118.810 euro ter verdelen onder een dertigtal verenigingen en organisaties. Twee derden van het budget gaat naar twee grote organisaties: Nokere Koerse krijgt 45.000 euro en aan de Gulden Eifeesten geeft de gemeente Kruishoutem elk jaar 35.000 euro.

Tijdens de jongste gemeenteraad is beslist om, ondanks de fusie alvast nog dit jaar dezelfde subsidieregeling te behouden: iedereen blijft hetzelfde bedrag ontvangen.

“Terwijl de nieuwe gemeente Kruisem al lang een feit is, werd geen zorgvuldig onderzoek gedaan naar de noden en behoeften van alle bestaande of nieuwe verenigingen en organisaties in de gemeente Kruisem. We weten helemaal niet, waarop de bedragen zijn gebaseerd”, bedenkt Geoffrey Verleyen (Open Vld).

Wat met nieuwe verenigingen?

“Er moet ook meer transparantie zijn. We vragen ons af, of die dertig verenigingen op de lijst wel de enige zijn die recht hebben op financiële ondersteuning van de gemeente. Wat met nieuwe verenigingen? We moeten op z’n minst bekijken of zij ook niet in aanmerking komen voor zo’n subsidies in 2019”, vindt ook Peter Depauw, fractieleider Groen&Co Kruisem.

Volgend jaar herzien

Volgens financiënschepen Jurgen Haustraete (CD&V) is een nieuw reglement in de maak. “We hebben nu willen zorgen voor continuïteit: elke vereniging krijgt dit jaar wat ze vorig jaar ook heeft ontvangen. We volgen in dit overgangsjaar na de fusie in Zingem en Kruishoutem de bestaande reglementen van de twee gemeenten. Het is de bedoeling dat we voor 2020 een gemeenschappelijk subsidiereglement hebben. Alle schepenen zullen de komende maanden met hun adviesraden bekijken wat de noden van de verenigingen zijn en wat de modaliteiten worden om gemeentelijke steun te ontvangen”, voorziet Haustraete.

Op het voorstel van de oppositie om vanaf een subsidie van 2.500 aan de vereniging verantwoording te vragen, gaat de meerderheid niet in: pas vanaf 25.000 euro gemeentelijke steun moet een vereniging haar jaarrekening tonen.