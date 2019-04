Op deze kampioenentitel heeft men 37 jaar moeten wachten! Zingem André Marlier

02 april 2019

15u28

Bron: André Marlier

De beloften van voetbalclub SK Zingem uitkomende in 3e provinciale mochten een feestje bouwen in de kantine. En terecht want niet gestart als titelkandidaat slaagden de rood-witten er toch in van de kampioenentitel in de wacht te slepen ten nadele van Kwik Eine en Gavere/Asper. Iets wat precies...37 jaar geleden was zodat het team van trainer Leandro Grijpdonck en kapitein Dieter De Mulder tot ‘ s morgens vroeg uit de bol ging. “Titel die we haalden doordat we zowel op en naast de grasmat lieten zien één kern te zijn”, aldus de jonge trainer Grijpdonck. Hij die zijn eerste jaars trainerschap bij SK Zingem zag beloond met deze kampioenentitel.