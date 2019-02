Nu inschrijven voor Quizt ’t, de multimediale quiz van VBS Ouwegem Ronny De Coster

08 februari 2019

16u30 1 Kruisem Het Oudercomité van de Vrije Basisschool Ouwegem organiseert op vrijdag 22 februari voor de zesde keer Quizt ’t, een multimediale quiz voor iedereen en zeker ook voor gelegenheidsploegen.

Er wordt gespeeld met teams van maximaal vier deelnemers. De quiz start om 19.30 uur en tegen 23 uur zal bekend zijn welk team met de hoofdprijs naar huis gaat. Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom is nu al inschrijven aangeraden. Dat kan in de Vrije Basisschool Ouwegem of met een mail naar oco.quiz@telenet.be De deelnameprijs bedraagt 20 euro per ploeg.

De opbrengst van de quiz, die plaatsvindt in de gemeentelijke zaal De Griffel, gaat naar de werking van de school.