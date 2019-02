Nokere Koerse stelt beestige affiche voor Ronny De Coster

01 februari 2019

03u05 0 Kruisem De organisatoren van de wielerwedstrijd Nokere-Koers hebben de affiche voor dit jaar onthuld.

“We kiezen elk jaar voor een origineel beeld, want Nokere Koerse is ook geen gewone wedstrijd. Je ziet op het beeld een renner die onze koe probeert in bedwang te houden. En dit op de kasseien... De koe staat voor het kleine, landelijke Nokere. En de kasseien verwijzen uiteraard naar de meer dan 22 km kasseien die ik de finale zitten van Danilith Nokere Koerse”, legt woordvoerder Robrecht Bothuyne uit.

Nokere Koerse begint op vrijdag 15 maart met de after-work-party ‘Départ Canard’. Op zaterdag is het aan de jeugd, met Danilith Nokere Koerse for kids, een wielerinitiatie voor 8 tot 14-jarigen en in de namiddag onze internationale junior-koers. Op zondag krijgen de wielertoeristen hun Danilith Nokere Koerse voor de wielen, met keuze uit 4 afstanden. Woensdag 20 maart is de hoogdag: dan vindt de Danilith Nokere Koerse plaats met ‘s werelds beste ploegen aan de start van de 74ste Danilith Nokere Koerse voor heren elite. Voor het eerst is er ook een dameskoers, met onder anderen streekrenster Jolien D’Hoore als één van de favorieten aan de start.