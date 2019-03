Nokere Koerse met meer kasseistroken en eerste race voor dames Dames krijgen op Nokere Koerse zelfde prijzenpakket als de mannen Ronny De Coster

08 maart 2019

16u19 0 Kruisem De organisatie van Danilith Nokere Koerse heeft het parcours voor 20 m aart een facelift gegeven met meer kasseien in de plaatselijke rondes. En de eerste Nokere Koerse voor Dames kondigt zich met veel grote namen aan de start meteen ook veelbelovend aan.

De dames staan op woensdag 20 maart om 9.45 uur aan de startlijn in Deinze. “Voor de eerste editie hebben we meteen een mooi deelnemersveld met onder meer onze Belgische toppers Jolien D’Hoore en Lotte Kopecky. Ook Amy Pieters, de winnares van de Ronde van Drenthe, Colyn Ryvera, de winnares van de Ronde van Vlaanderen, en de Deense Dideriksen en de Italiaanse Guderzo, twee oud-wereldkampioenes, nemen deel”, voorziet Emma Johansson, ambassadrice van de wedstrijd. De dames leggen een parcours 121 kilometer af met zeven passages over Nokereberg en onder meer de kasseien van de Huisepontweg en de Herlegemstraat.

Meer kasseien

Om 12.30 uur start de 195,6 kilometer lange wedstrijd voor heren elite. Nieuw daarin is dat de renners na de passage in Nazareth naar de Lange Ast rijden en daarna over de kasseistrook van Wannegem-Lede en de Huisepontstraat moeten. “Na een lange lus door de Vlaamse Ardennen volgen vier plaatselijke rondes en dan tot slot twee ‘kasseienrondes’. In die laatste rondes zijn telkens maar liefst acht kasseizones opgenomen. Het peloton rijdt in totaal zeven keer over Nokereberg”, vertelt Robrecht Bothuyne, ondervoorzitter en woordvoerder van Nokere Koerse.

Depart Canard

In de dagen vòòr de jaarlijkse wielerwoensdag werkt de organisatie nog verschillende andere koersevents uit. Zo vindt op vrijdag 15 maart vanaf 18.30 uur de Danilith Nokere Koerse after-work ‘Depart Canard’ plaats. Dj Dirk Stoops en anderen zorgen voor de muziek. Een gin- en jeneverbar en tapas zijn op het gratis feest voorzien.

Nokere Koers voor kids

Op zaterdagvoormiddag kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar deelnemen aan de wielerinitiatie onder leiding van ervaren trainers en hun eigen Nokere Koerse rijden. Inschrijven kan via sport@kruisem.be. In de namiddag gaan de juniors het veld in.

Wielertoeristen

Wielertoeristen zakken op zondag 17 maart af naar Nokere voor de Danilith Nokere Koerse Cyclo. Dat evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Flanders Classics en Golazo en kadert in de ‘Etixx Classics Tour’, een reeks wielertoeristentochten verbonden aan de grootste wielerklassiekers. Deelnemers kiezen uit routes van 62, 96, 124 en 157 kilometer.

Meer info: www.nokerekoerse.be