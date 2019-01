Nieuwe toneelvereniging ‘Sarah’ brengt eigen verhalen op verrassende plaatsen Ronny De Coster

28 januari 2019

17u34 0 Kruisem Sarah is de naam van een nieuw toneelgezelschap dat in Kruisem aan de slag gaat. “We zullen een beetje anders zijn: we hebben en zoeken geen vaste stek, spelen geen bestaande stukken en organiseren workshops om eventuele nieuwkomers van toneel te laten proeven“, zegt Dries Lescouhier, woordvoerder het gloednieuwe collectief.

“Onze zin om een eigen toneelgezelschap te starten, is ontstaan in de Gemeentelijke Basisschool De Bosrank in Zingem, waar we met enkele ouders al een paar jaar een toneeltje brengen op het sinterklaasfeest voor de kleuters. We voeren er telkens het verhaaltje van ‘Sarah en haar vriendjes’ op. Het leek ons wel leuk om onze nieuwe vereniging ook meteen Sarah te noemen”, vertelt Dries Lescouhier, die samen met Jen Pas en Ann De Bie initiatiefnemer is.

Livemuziek

“We worden geen typische toneelvereniging”, beklemtonen ze. “Onze gemeente hééft al verschillende theatergezelschappen en die zijn stuk voor stuk succesvol, want ze zijn ook goed in wat ze doen. Het zou al te gek zijn, dat wij nu net hetzelfde zouden gaan brengen. Daarop zitten de mensen niet te wachten”, beseft Dries.

“Verhalen die wij gaan spelen, zullen altijd uniek zijn, want we gaan nooit bestaande toneelstukken brengen. Met Jens Pas hebben we een uitstekende verhalenschrijver in huis en het is ook de bedoeling dat we nieuwe mensen aantrekken die meedenken over de verhalen en de manier waarop we ze zullen spelen. We hebben alvast ook het plan opgevat, om bij elke voorstelling een liveband aan het werk te zetten”, legt Dries uit.

Loods of boerderij

“Sarah wordt een nomadisch toneelgezelschap. We zullen dus geen vaste plek hebben om op te treden. Onze opvoeringen zullen sowieso ook nooit plaatsvinden op plekken waar je die verwacht: parochiezalen, gemeentelijke cultuurzalen en scholen, daar passen we voor. We zullen eerder te vinden zijn in een verlaten loods of op een boerderij”, voorziet Dries.

Eens proberen?

Het eerste theaterstuk ‘Martha, het vergeten museum van de herinnering’ is al uitgeschreven om eind dit jaar op de planken te brengen en de groep telt al enkele medewerkers. Maar er is nog meer volk nodig. Daarom start Sarah midden februari met een reeks workshops. “Iedereen die kennis wil maken met de wereld van toneel, is daar welkom. We zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers (vanaf 14 jaar): zowel spelers, muzikanten als ondersteunende medewerkers zoals decorbouwers, klank- en licht-technici, grimeuses”, licht Dries toe.

Meer info: www.sarah.click, telefoon 09/384.21.23.