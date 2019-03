Nieuwe straatnamen in fusiegemeenten veroorzaken problemen: Google weet Kruisem niet liggen Ronny De Coster

06 maart 2019

17u53 0 Kruisem Ruim twee maand nadat Kruishoutem en Zingem zijn gefuseerd tot de gemeente Kruisem, zijn nog maar enkele van de nieuwe straatnamen van de fusiegemeente te vinden op Google Maps. “Nochtans zijn die in september vorig jaar al doorgegeven”, zegt Kruisems mobiliteitsschepen Jurgen Haustraete (CD&V). Opmerkelijk: via met Waze de weg naar Kruisem zoekt, vindt wél alle straten terug. Ook Apple heeft zijn kaarten al aangepast.

Bij de fusie van de twee gemeenten moesten 17 straten in Kruishoutem en 8 in Zingem van naam veranderen, omdat ze in beide gemeenten bestonden. Ruim twee maanden na die fusie zijn nog maar enkele van die nieuwe straatnamen te vinden op Google Maps. De internetgigant weet bijvoorbeeld wel dat de vroegere Omgangstraat in Kruishoutem sinds de jaarwisseling Brouwerijstraat heet, maar laat je in de kou staan als je op zoek bent naar de Wannelappersstraat in Zingem.

“Ze hebben alles gekregen”

Nochtans zijn al de bestanden al in september door onze diensten doorgegeven aan het Agentschap Informatie Vlaanderen. Via die dienst zal al die bestanden ook ter beschikking gesteld van internetproviders, gps-operatoren en andere bedrijven die met data werken. Als gemeente kunnen we ook niet meer doen dan dat: het zijn de bedrijven zelfs die de nieuwe gegevens moeten implementeren in hun systemen en sommige doen dat blijkbaar heel moeizaam, terwijl het bij andere wel vlot is gebeurd”, zegt Kruisem schepen Jurgen Haustraete (CD&V), die bevoegd is voor Mobiliteit.

Een betere leerling blijkt alvast Waze, de gps-applicatie voor de smartphone. Daarmee vind je wél de weg naar Wannelappersstraat en naar alle andere “nieuwe” straten van Kruisem. Waze is eigendom van het veel grotere en kennelijk veel tragere Google. Het geheime wapen van Waze is haar gigantische community, waarin chauffeurs in real-time verkeersinformatie delen.

200 vrijwilligers

“Gemiddeld genomen hebben we zo’n 200 mensen die binnen België actief de kaart helpen te beheren”, zegt Tom Puttemans, die zelf één van die vrijwilligers is bij Waze Belux. “Wij passen meteen de gegevens aan, als we een verandering van straatnaam opmerken in een nieuwsbericht van de gemeente of van een wegbeheerder, in een melding van een gebruiker in de app of op sociale media. We proberen onze informatie dus eigenlijk gewoon van alle beschikbare kanalen te halen en creëren er dan zelf nog enkele bij. Mensen die al een tijdje meehelpen met het beheer van de kaart en al een bepaald niveau behaald hebben (we werken met 6 niveaus om de betrouwbaarheid/juistheid van kaartbewerkers te beoordelen), mogen de kaarten aanpassen”, verklaart Puttemans hoe Waze zich heel snel kan aanpassen.

Anderzijds is niet alleen het kleine Google-dochtertje Waze bij de pinken: ook wie met “Kaarten” van Apple zijn weg zoekt in Kruisem, komt vlot op de gezochte bestemming, want ook daar zijn de gegevens al aangepast.