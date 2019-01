Nieuw infoblad heet XM info en Kruisem.be vervangt oude gemeentelijke websites van Zingem en Kruishoutem Ronny De Coster

08 januari 2019

18u24 0 Kruisem De nieuwe fusiegemeente Kruisem communiceert voortaan via een nieuwe website: kruisem.be komt in de plaats van de vroegere afzonderlijke sites kruishoutem.be en zingem.be. Die blijven nog wel een poos online, maar worden niet meer aangevuld. Alle nieuwe berichten verschijnen op kruisem.be.

Ook de twee gemeentelijke infobladen zijn samengevoegd. XM Info is de naam van het nieuwe gemeentelijke infomagazine. Het boekje wordt deze week door de fietskoerierdienst Werkplus verdeeld. De eerste XM Info is een speciale editie met informatie over het nieuwe gemeentebestuur en over Kruisem.

Kruisem in cijfers

Voor wie van cijfers houdt: de nieuwe fusiegemeente Kruisem telt 15 685 inwoners, verdeeld over de 6 deelgemeenten: Huise (1.488 inwoners), Kruishoutem (6.715), Nokere (748), Ouwegem (1.710), Wannegem-Lede (670) en Zingem (3.594).

Kruisem is 70,69 km2 groot, heeft 333 kilometer gemeentewegen en 46 kilometer gewestwegen. Er zijn 9 kastelen, 1 uitkijktoren, 3 molens, 1 oriëntatietafel, 5 natuurgebieden, 2 musea, 9 reuzen en 13 toeristische fiets-, mountainbike-, wandel- en ruiterroutes.