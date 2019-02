Nieuw boek Marc De Bel twee jaar lang enkel te verkrijgen in Kruisem “Een wederdienst uit dankbaarheid voor mijn ereburgerschap.” Ronny De Coster

14 februari 2019

18u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kruisem Marc De Bel heeft een nieuw boek klaar, maar bespaar je de moeite om naar de boekhandel te rennen of naar bol.com te surfen: ‘De Ridders van het Cruysembos’ zal daar niet te koop zijn. “Ik heb dit boek speciaal geschreven voor de inwoners van de nieuwe fusiegemeente en geef het gemeentebestuur twee jaar lang het exclusieve recht om het te verdelen. Dit is een boek over Kruisem voor de kinderen van Kruisem”, zegt De Bel.

“Ik ben vorig jaar ereburger van de gemeente geworden en ben daar echt wel trots op. Die erkenning deed en doet me erg veel plezier en ik vond dat ik de gemeente toch een kleine wederdienst verschuldigd was. Daarom heb ik een boek geschreven, waarvan ik de gemeente twee jaar lang het alleenrecht verschaf om het te verdelen. Het komt al die tijd dus niet in de boekenwinkels of verkoopsites. De Ridders van het Cruysembos heb ik geschreven voor de kinderen van Kruisem. Mijn vraag aan de gemeente is dat zij ervoor zorgt dat het bij hen terechtkomt. Zij moeten de primeur krijgen. Natuurlijk weet ik dat er ook van buiten de gemeente interesse zal zijn in het boek”, bedenkt De Bel, die nog altijd Vlaanderens meest gelezen jeugdschrijver is. Zijn 32 jaar oude ‘Ei van Oom Trotter’ ging al meer dan 130.000 keer over de toonbank en stond op de jongste boekenbeurs nog in de top-3 van best verkochte werken.

“Misschien wordt De Ridders van het Cruysembos wel een collector’s item”, gniffelt De Bel.

Alleen hier te koop

“We zullen het boek verkopen, maar alleen in Kruisem”, zegt burgemeester Joop Verzele. “Marc wil dat dit een Kruisemse exclusiviteit wordt en dat zullen we met veel trots respecteren. Het werk zal te koop zijn in de gemeentehuizen en bibliotheken van Zingem en Kruishoutem. We verbieden mensen van buiten de gemeente niet om het te kopen, maar ze moeten wel naar Kruisem komen om De Ridders van het Cruysembos te kunnen bemachtigen”, zegt Verzele. Het boek zal 25 euro kosten.

Klimaatjongeren

“Het is een fantasyverhaal dat zich afspeelt in het dorp ‘Cruysem’. Alles is er fantastisch, tot een naburig duister land kinderen komt roven om te werken in mijnen. De koning en ministers doen alsof hun neus bloedt. En eigenlijk zijn alle volwassenen te bang om iets te ondernemen. Vijf jongeren nemen het heft in handen en trekken erop uit om Cruysem — en bij uitbreiding de hele wereld — wakker te schudden en te bevrijden van de dreiging”, vertelt De Bel.

Dat verhaal lijkt wel heel erg op dat van de klimaatjongeren, die al weken de actualiteit beheersen.

“Het is dezelfde thematiek. Ik had daar zelf nog niet bij stilgestaan. Het is ook louter toevallig, want ik heb dit boek al geschreven in de zomer van vorig jaar, toen er van klimaatspijbelaars en bosbrossers nog geen sprake was. Maar de gelijkenis is wel treffend. Nu lijkt het wel dat mijn verhaal heel actueel is. Het is alsof ik het visionair heb geschreven”, bedenkt De Bel.

“Langs de andere kant: zo nieuw is dat gegeven van rebellerende jongeren in mijn werk ook weer niet: de Boeboeks ijveren in mijn boeken al meer dan 25 jaar om de natuur en de wereld te behoeden voor alle smeerlapperij waarmee onze aardbol nu vergiftigd wordt”, bedenkt de schrijver.