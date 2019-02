Nachtelijke inbrekers halen hamers en beitels bij de buren en klimmen dan op dak van winkel Ronny De Coster

23 februari 2019

17u40

Bron: Eigen berichtgeving 7 Kruisem Inbrekers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aan het werk geweest in de buurt van het station van Zingem. “Ze klommen op het dak van onze winkel, waar ze een paneel vernielden om binnen te geraken, maar op een betonnen wand botsten”, vertelt Niels Bauters van Tuinmachines Bauters aan de Stationsstraat. Het inbrekersmateriaal dat de daders gebruikten, hadden ze gestolen bij de buren.

“De inbrekers zijn langs het perron van het station gekomen”, toont Niels. De afsluiting tussen het spoor en het terrein van zijn winkel hebben de daders doorgeknipt. “Ook onze eigen afsluiting hebben ze weggehaald: de houten platen die tussen betonnen palen zaten, tilden ze er gewoon uit. Dat leek ze allicht handiger dan erover te klauteren, vooral met het vooruitzicht dat ze hier allerlei machines zouden stelen”, bedenkt Niels.

Eerst inbrekersmateriaal gestolen

“Ze moeten hier zonder iets zijn toegekomen, want hamers, een beitel en ander materiaal om in te breken, zijn ze eerst gaan stelen in de tuinhuizen van de buren”, weet Niels. “Ook de twee ladders die we hier deze ochtend aantroffen, komen van bij de buren. Die ladders hebben de daders gebruikt om op het dak van onze winkel te klauteren. Eerst hebben ze geprobeerd om via een glazen dakkoepel naar binnen te geraken. Ze wisten die wel los te krijgen, maar zijn vermoedelijk geschrokken door de hoogte: ze zaten daar wel vier meter boven de grond. Daarop hebben ze op het dak het paneel van een zijwand opengebroken en ook de isolatie eruit gehaald. Ook hier hadden ze pech: ze zijn op een betonnen muur gestoten. Daarop hebben ze het kennelijk opgegeven”, prijst Niels zich uiteindelijk gelukkig.

Er is dus niets gestolen, maar de aangerichte schade loopt wel op. “Het gaat ons al snel een paar duizend euro kosten om het vernielde paneel te herstellen, vooral omdat vermoedelijk die hele achterwand eruit moet”, vreest de winkelier.

Camera’s ontweken

De weg die de inbrekers op zijn terrein hebben gevolgd, doet Niels vermoeden, dat ze vooraf op verkenning zijn geweest. “Ze hebben zich wel misrekend, doordat ze niet verwacht hadden dat er een betonnen wand zat, maar wisten toch verdomd heel goed waar ze het dichtst bij de duurste machines zouden komen. En ze konden ook heel handig buiten het bereik van de beveiligingscamera’s blijven. Die stonden vooral op de ingang gericht. Daar bleven ze bewust weg. We zijn de camerabewaking intussen al een het uitbreiden”, vertelt de winkelier.

Niemand heeft iets van de inbraakpoging gemerkt. “Wij wonen hier, maar hebben niets gehoord. De buurvrouw is rond middernacht even opgeschrikt door een klop en heeft even haar rolluik omhoog gedaan, maar zag niets en gaf er verder geen aandacht aan”, weet Niels.

Voetsporen

De politie stuurde een forensisch team. De speurders vonden op het dak twee verschillende voetsporen. Verder is van de daders geen spoor. Mogelijk zijn ze per fiets vertrokken, want uit het tuinhuis van een van de buren zijn twee fietsen gestolen.