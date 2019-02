Minstens zes jaar dienst en je bent ereraadslid of ereschepen, maar je moet het wel zelf vragen Ronny De Coster

20 februari 2019

21u36 0 Kruisem Gemeenteraadsleden en schepenen die minstens één legislatuur hebben gezeteld, kunnen van de gemeente een eretitel krijgen. Ze moeten die wel zelf aanvragen.

Hoeveel politici in Kruisem aanspraak maken om de titel van ereraadslid (van de gemeente of het OCMW) of ereschepen is nog niet duidelijk, maar het gemeentebestuur laat het haar administratie uitzoeken. “Om ereraadslid of ereschepen te worden, moet je wel zelf de aanvraag indienen”, zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V).

“Maar wie in aanmerking komt voor zo’n eretitel, moet daarvan toch door de gemeente worden verwittigd”, vindt oppositieraadslid Filip Geysen (Open Vld). De meerderheid volgt zijn suggestie: de gemeente gaat nu zelf een lijst maken en alle ‘rechthebbenden’ zelf uitnodigen om hun aanvraag te doen.