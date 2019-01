Milieuschepen verwerpt suggestie om huisvuilbelasting in Kruishoutem af te schaffen “Die vraag is populistisch: je moet geen appelen met peren vergelijken” Ronny De Coster

15 januari 2019

21u30 3 Kruisem Het gemeentebestuur gaat niet in op de suggestie van oppositieraadslid Filip Geysens om de milieubelasting in Kruishoutem af te schaffen. “Dit voorstel is een beetje populistisch, omdat het appelen met peren vergelijkt: in Zingem is de huisvuilbelasting afgeschaft sinds bewoners de precieze kostprijs van de inzameling en verwerking betalen. Kruishoutemnaren betalen te weinig per kilogram. Daarom rekenen we daar wél nog een huisvuilbelasting”, zegt schepen Jurgen Haustraete (Samen).

Filip Geysen (Open Vld) kwam tijdens de jongste gemeenteraad met het voorstel om de huisvuilbelasting in Kruishoutem af te schaffen. “Omdat die in Zingem ook niet bestaat”, argumenteerde de liberaal.

Maar dat is te kort door de bocht, vindt milieuschepen Jurgen Haustraete (Samen).

Verschillende intercommunales

Zingem en Kruishoutem maken deel uit van twee verschillende intercommunales met elk een andere manier van kostprijsberekening: Zingem valt onder de Intercommunale Vlaamse Ardennen (I.Vl.A), terwijl Kruishoutem voor de afvalophaling en -verwerking samenwerkt met IMOG.

“Met I.Vl.A hebben we enkele jaren geleden het principe ingevoerd, dat de vervuiler betaalt. Daardoor is er een tarifering gekomen, waarbij de inwoners de precieze kostprijs betalen. En die is 3,3 euro per tien kilogram huisvuil. Inwoners van Kruishoutem betalen maar half zo veel: 1,6 euro voor een volle vuilniszak. Daarmee is dus ook maar de helft van de werkelijke kostprijs van de ophaling en verwerking vergoed. En precies daarom betalen de inwoners van Kruishoutem ook nog eens een huisvuilbelasting”, legt milieuschepen Jurgen Haustraete (Samen) uit.

Overgangsjaar

“Het voorstel om die huisvuilbelasting nu meteen af te schaffen, vergelijkt dus appelen met peren en is daarom een beetje populistisch”, reageert Haustraete op het liberale voorstel.

“Er komt wel degelijke een gelijkschakeling van de twee systemen: volgend jaar zal ook IMOG een tarifering uitwerken volgens het principe dat de vervuiler betaalt. In afwachting laten we de twee regelingen voor Kruishoutem en Zingem naast elkaar bestaan”, legt Haustraete uit.