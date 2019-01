Limiet van 30 per uur maakt geen indruk in Ouwegem: meer dan de helft van de auto’s geflitst Ronny De Coster

17 januari 2019

De invoering van de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in de Beertegemstraat naar aanleiding van de werkzaamheden in Ouwegem is niet echt een succes te noemen: 53,7% van de auto’s die de politie er woensdag op hun snelheid heeft gecontroleerd, reed te snel.

Ook in Den Bos lijkt de snelheidsbeperking weinig indruk te maken: 21,1% van de chauffeurs kwam er sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur aan de flitsvuilnisbak voorbij.