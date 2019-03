Leerlingen van De Regenboog schitteren in musical ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ Ronny De Coster

21 maart 2019

15u05 0 Kruisem Leerlingen van de Vrije Basisschool De Regenboog spelen vrijdag de musical ‘Sjakie en de chocoladefabriek’. “Alle leerlingen komen op de planken en we maken er een echt totaalspektakel van”, belooft directeur Jacques Dhondt.

Heel zijn school staat voor deze musical op de planken. “De zesdejaars dragen het verhaal en zijn al van in september met de voorbereidingen bezig, maar alle leerlingen, ook de kleuters, treden op. Ze acteren, dansen en zingen en maken van de musical een wervelend spektakel”, vertelt Dhondt.

Het verhaal speelt zich af in de fabriek van Willie Wonka, uitvinder en fabrikant van chocolade en ander lekkers. Hij heeft om vijf willekeurige repen een gouden wikkel gedaan. De vinders mogen de fabriek bezichtigen. De eerste vier winnaars zijn allemaal onhebbelijke kinderen. Tijdens de rondgang krijgen zij een bedrijfsongeval dat aan hen zelf te wijten is. De laatste wikkel is gevonden door Sjakie Stevens. De familie Stevens is zo arm dat ze echt honger lijden. Maar ze zijn heel enthousiast over de fabriek. Samen met opa Jacob beleeft Sjakie de heerlijkste dag van zijn leven.

De voorstelling van zaterdag is uitverkocht, maar voor die van vrijdag (om 14 uur) zijn er nog plaatsen. Kaarten kosten 6 euro. Plaats van afspraak: zaal De Volkskring in Zingem.