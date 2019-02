Kruisemse kangoeroe inspireert ook jeugdschrijver Marc De Bel Ronny De Coster

12 februari 2019

18u28 0 Kruisem De kangoeroe -of is het een wallaby- die de jongste maanden op enkele plaatsen in Kruisem is opgedoken, laat ook Marc de Bel niet onberoerd. Vlaanderens bekendste jeugdschrijver kroop in zijn pen om een waarschuwingsbord te tekenen.

“Een boek ga ik er niet over schrijven, want dat heb ik in 1990 al gedaan: toen bracht ik Stuffie en het geheim van de Kankan-Goeroe uit. Dat was een fantasy-verhaal waarin allerlei vreemde dieren de personages waren. En één ervan was een kangoeroe”, merkt de Bel op.

De auteur woont niet alleen in Kruisem, maar heeft ook een bijzondere band met de gemeente. Hij is de ‘uitvinder’ van de fusienaam Kruisem: die kwam ook al vele jaren geleden voor in het werk van de Bel.