Kruisems jongste gemeenteraadslid Laura Polfliet is 5de opvolger CD&V-lijst voor Kamer Ronny De Coster

26 maart 2019

21u31 1 Kruisem Kruisem CD&V-gemeenteraadslid Laura Polfliet (23) komt op 26 mei op voor de federale verkiezingen. Ze krijgt de vijfde opvolgersplaats van de Oost-Vlaamse kamerlijst van CD&V.

“Ik ben fier op de plaats die me is toegewezen. Met veel goesting wil ik vanuit Kruisem voluit voor een schoon Oost-Vlaanderen gaan”, zegt Laura Polfliet De studente Master Sociaal Werk en Sociaal Beleid (KUL) ambieert al van jongs af aan een job in de politiek. “De thema’s waarop ik graag mijn focus leg, zijn gezondheid, democratie, mensen-en grondrechten en werkbaar werk. Een nieuwe, jonge en kritische wind is soms nodig in het huidige politieke landschap”, aldus Polfliet.

In Kruishoutem is ze ook bekend als oud-penningmeester van de gemenetelijke jeugdraad en gewezen leidster van Chiro Vlinderia.

Eerder was al bekend gemaakt dat haar partijgenoot en Kruisems eerste schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne de tweede plaats krijgt op de Vlaamse lijst van CD&V.