Kruisem-bon moet inwoners stimuleren om bij lokale handelaars te kopen Ronny De Coster

21 december 2018

11u54 0 Kruisem De nieuwe gemeente Kruisem lanceert, net voor de effectieve fusie van Kruishoutem en Zingem , de ‘Kruisembon’. Zo wil het nieuwe gemeentebestuur, samen met Unizo Kruisem, de Kruisemnaren aanzetten om lokaal te kopen.

‘Kruisem betekent niet alleen dat we in een gemeente met dubbel zoveel inwoners wonen, er zijn ook dubbel zoveel handelszaken in eigen gemeente. We willen als gemeente onze inwoners stimuleren om al die mooie winkels te ontdekken. En de Kruisembon is daar een goed instrument voor”, zegt schepen voor Lokale Economie Robrecht Bothuyne (CD&V).

De ‘Kruishoutembon’ bestond al sinds 2014. 56 lokale handelaars en 9 marktkramers namen deel aan dit project en aanvaardden deze bon als betaalmiddel in hun zaak.

“Op die manier is al bijna 50 000 euro lokaal aangekocht. Een succes dus, dat we graag verderzetten’, motiveert Bothuyne.

Bon als geschenk

Zowel particulieren als bedrijven en non-profit organisaties kunnen deze bon vanaf 22 december 2018 als geschenk aankopen bij het gemeentebestuur en bij een van de 10 erkende lokale verkooppunten. De ontvanger van deze bon(nen) kan die dan als betaalmiddel gebruiken bij de deelnemende handelaars.

“Het hoofddoel is de koopstroom binnen het grondgebied van Kruisem houden, ten voordele van de Kruisemse handelaars. Bovendien is de Kruisembon een leuke cadeautip voor een familielid, een collega of een vriend(in). Daarom lanceren we de Kruisembon nu, net voor kerst en eindejaar. Dit is het ideale cadeau. Ook het gemeentebestuur gebruikt deze bon als relatiegeschenk. Ons motto is koop lokaal”, vat de schepen het opzet samen.

Alle Kruisemse winkels kregen een brief en kunnen dus meedoen. In totaal zijn er ondertussen ruim 80 handelszaken waar je met de Kruisembon terecht kan. Handelaars die nog niet deelnemen, kunnen dat zeker nog doen. Zij moeten contact opnemen met de ambtenaar lokale economie Lutgart Parmentier via economie@kruishoutem.be of telefonisch via 09/333.71.84.

De volledige lijst van deelnemende handelaars staltop de website www.kruisem.be.