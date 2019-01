Kleurrijke top-3 voorgesteld na vijfde driekoningen wedstrijd Zingem André Marlier

07 januari 2019

15u14

André Marlier

De vzw Drijkoningen Zingem was aan de vijfde editie toe van haar driekoningenfeest waarbij ook een kindernamiddag. Hoofdbrok was echter het avond- en nachtfeest met ontknoping in de tent en omstreeks 01u30 de bekendmaking door Gerrit Depaepe van de laureaten van de wedstrijd waar 500 euro aan geldprijzen verbonden was. Laureaten werden “Stampunk”, een vijfkoppige formatie bestaande uit Tim en Tom Vandenbossche , Sigrid Verplancken, Kathy De Coninck en Jo Van Achter. Ze haalden het van de “Ijskoning en ijskoninginnen” , zijnde leerkrachten van De Bosrank en derde werd het kleurige “M&M team” onder leiding van Ann Lammens en Saskia De Graeve, de winnaars van vorig jaar.